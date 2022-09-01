При этом там отметили, что данными об общем количестве украинских военнопленных не располагают.

Международный комитет Красного Креста (МККК) во время эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе задокументировал личные данные около 1800 военных.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, передает Укринформ.

При этом он отметил, что данными об общем количестве военнопленных в организации не располагают.

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"Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить, но, к сожалению, мы не можем этого сделать", - сказал Мардини.

Также он признал, что его организация не может гарантировать безопасность украинских военнопленных после того, как они попали в руки российских оккупантов. "Давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", - пояснил гендиректор МККК.

Мардини сообщил, что в настоящее время представителям возглавляемой им организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон. При этом он отказался рассказывать об условиях содержания этих военнопленных, сославшись на конфиденциальность.

"Но мы знаем, что есть тысячи других, доступа к которым мы еще не имеем. Мы продолжим требовать доступа ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 19 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обвинил международные организации, Международный комитет Красного Креста в том, что они отмалчиваются, в то время, когда Россия украинских пленных морит голодом, пытает, убивает.

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