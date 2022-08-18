Россия не спешит обменивать террористов ЛДНР и принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия не проявляет высокого интереса к некоторых группам своих же военнопленных.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, Россия не спешит обменивать террористов ЛДНР и принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием", — сказал Юсов.

Юсов также отметил, что несмотря на это, переговоры по обмену пленными продолжаются.

"Работа над возвращением украинских защитников продолжается, ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения бойцов в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников", — заявил он.

Обмен пленными:

28 июля 2022 года парламент урегулировал процедуру обмена военнопленными.

Внесены изменения в статью 84-1 Уголовного кодекса, которыми предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о его передаче для обмена как военнопленного, и который предоставил письменное согласие на проведение такого обмена.

В законе сказано, что дальнейшее содержание и меры по обращению с освобожденным из-под стражи подозреваемым, обвиняемым, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины относительно военнопленных.

В Уголовный процессуальный кодекс внесены изменения о возможности отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения к лицу, которую уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. После этого он должен быть немедленно освобожден и передан под надзор такого уполномоченного органа.

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