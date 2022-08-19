Террор-это военная стратегия России.

Международные организации, Международный комитет Красного Креста отмалчиваются, когда Россия украинских пленных морит голодом, пытает, убивает.

Как сообщает Офис президента Украины, об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Wirtualna Polska.

Он напомнил, что Международный комитет Красного Креста, который выступает посредником во всех вооруженных конфликтах и обеспечить соблюдение международных конвенций, не реагирует на убийство Россией украинских военнопленных в оккупированной Еленовке на Донбассе.

"Мы знаем, как Россия относится к украинским пленным – морит голодом, не оказывает медицинской помощи. К сожалению, мы не можем на это повлиять, потому что никто нам этого не позволит. Но для этого и существуют международные организации. Они должны требовать доступа к пленникам. Они должны бить тревогу, что Россия издевается, насилует и убивает. Но эти организации остаются пассивными, они молчат. Красный Крест не является исключением", - сказал Подоляк.

По его мнению, в оккупированной Еленовке россияне хотели скрыть следы пыток, которым подвергали "азовцев", а, обвинив Украину в обстрелах колонии, русские стремились подорвать доверие к Украине и показать, что международные конвенции нарушают не только они.

"Мы знаем, что ни ракетного обстрела, ни артобстрела там не было. Взрыв произошел внутри здания. За два дня до этого туда поселили военнопленных. Из нескольких тысяч человек в колонии пострадали только они. Это была преднамеренная казнь", - заявил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк отмечает, что террор – это военная стратегия России. "В соцсетях все время публикуют видео пыток и жестокого обращения с украинскими военными. Россияне стреляют по микрорайонам наших городов. Харьков, Николаев, Одесса, Киев... Хотят навести панику", - добавил он. По его словам, таким образом россияне стремятся запугать украинцев, в частности защитников нашего государства. При этом подчеркнул, что эффект от таких действий противоположный - украинцы объединяются в борьбе с врагом.

"Они надеются, что наше общество, напуганное жестокой войной, начнет склоняться к ее завершению на российских условиях. В Кремле не понимают, что такое Украина, кто такие украинцы. Мы прекрасно осознаем, что оставить даже кусок земли под российской оккупацией – это гарантированная война для следующих поколений. Нам это не нужно. Мы хотим жить в мире", – подчеркнул он. При этом Подоляк добавил, что это возможно лишь в случае победы над Россией.

Как сообщал УНИАН, ранее ГУР сообщило, что на День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар, обвинив в этом Украину.

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