По словам советника ОП, Красный Крест и ООН в этом вопросе слабые, они должны стать активнее.

Переговоры о пленных защитниках "Азовстали" продвигаются тяжело.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Он отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с РФ только относительно пленных и других тактических вопросов.

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"Мы говорим и о защитниках "Азовстали", но дело продвигается тяжело, потому что Россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что в войне в Украине Россия пересекла все допустимые пределы и должна ответить за свои преступления, потому что в противном случае вся система европейской безопасности потеряет авторитет.

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

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