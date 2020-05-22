КПВВ на границе с Крымом будут закрыты до 22 июня

Руководитель Государственной пограничной службы может принять отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае «оснований гуманитарного характера».

Приостановка работы контрольно-пропускного пункта въезда/выезда (КПВВ) на административной границе с временно оккупированным Крымом продлена до 22 июня.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко со ссылкой на решение правительства. «КПВВ на границе с оккупированным Крымом - их работа определяется распоряжением Кабмина № 291. Предполагалось, что срок действия ограничений будет действовать до 22 мая. Однако вчера правительство опубликовало постановление о продлении карантинных мер до 22 июня и, соответственно, внесло изменения в это распоряжение, где продлило ограничения до этой даты», - заявил он.

По словам Демченко, в этот период на временно оккупированную территорию будут пропускать граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АРК или Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

С временно оккупированной территории будут пропускать граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Кроме того, по его словам, руководитель Государственной пограничной службы может принять отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае «оснований гуманитарного характера».

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

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