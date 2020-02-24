На КПВВ "Марьинка" умер пенсионер с оккупированной территории

Медицинские работники сразу оказали ему первую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

На КПВВ "Марьинка" Донецкой области сегодня утром умер человек, который вместе с женой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр.

Об этом сообщает БФ "Право на защиту" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 80-летнему мужчине стало плохо еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпосту. На паспортном контроле он потерял сознание.

Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь и на протяжении 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Впрочем спасти мужчину не удалось и медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

Как сообщал УНИАН, командование российских оккупационных войск в Донбассе отправляет воевать почти детей. Недавно уничтоженному террористу было 19 лет.