В Херсоне намерены открыть центр дистанционного образования для детей из Крыма

В будущем проект могут реализовать и в других регионах.

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время выездного заседания комитета парламента по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

По ее словам, достигнута соответствующая договоренность с руководством Херсонской области.

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"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту. И наше задание сейчас – отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать всей Украиной такие центры дистанционного образования. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", – пояснила Коляда.

Как сообщал УНИАН, в Украине будут разрабатывать программу для молодежи из оккупированных районов Донбасса, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины.