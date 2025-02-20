Выплату в миллион гривен государство обещает и добровольцам, которые идут на службу по программе "Контракт 18-24", и тем молодым военным, которые пошли на службу раньше.

Молодые военные до 25 лет, которые уже служат в ВСУ, могут получить миллион гривен, как и участники программы "Контракт 18-24", однако есть определенные условия, сообщили в Минобороны. Об этом пишет Телеграф.

В ведомстве отметили, что контракты для указанной возрастной категории добровольные, а для того, чтобы в армию приобщались мотивированные граждане, и были предложены определенные преференции.

"Финансовый пакет - это единовременная денежная помощь в размере один миллион гривен, которая выплачивается тремя частями. Первая часть - 200 тысяч гривен - сразу после заключения контракта. Эта стартовая поддержка позволяет добровольцам начать службу. Вторая - 300 тысяч гривен - это выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки. И третья часть - 500 тысяч гривен - в день исключения из списков личного состава воинской части по завершению контракта", - рассказали в пресс-службе Минобороны.

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Кроме того, отметили там, есть еще зарплата военнослужащего, которая идет отдельно. То есть добровольцы будут получать ежемесячно до 120 тысяч гривен.

"Это, соответственно, денежное обеспечение, дополнительное денежное обеспечение, которое дополняется боевыми выплатами и зависит от условий выполнения задач", - подчеркнули в ведомстве.

Выплаты в 1 миллион гривен, отмечается, предусмотрены и тем военнослужащим рядового, старшинского и сержантского состава, которые присоединились к ВСУ до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Для этой категории военнослужащих основаниями для вознаграждения является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

В Минобороны добавили, что награда также выплачивается и в случае невыполнения условия по шестимесячному участию в боевых действиях из-за ранения или пребывания в плену.

"Это справедливо, ведь многие пошли защищать родину раньше, до появления этих контрактов", - пояснили в пресс-службе.

"Контракт 18-24": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 11 февраля Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет - добровольную инициативу для молодых украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предлагает добровольцам финансовую стабильность и ряд льгот.

По программе "Контракт 18-24" на сегодня привлечено 6 бригад - четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, это позволит проанализировать процесс, "как человек попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит".

Также стало известно, что в мобильное приложение "Резерв+" за неделю поступило более 10 тысяч обращений о заключении добровольного годового контракта для 18-24-летних на службу в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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