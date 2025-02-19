Ключевая задача программы - создать систему, в которой военные будут чувствовать себя защищенными и иметь равные права.

Во внедрение программы "Контракт 18-24" по состоянию на сегодня привлечено 6 бригад - четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "К эксперименту привлечено шесть бригад... Почему именно шесть? Это позволит нам проанализировать процесс: как человек попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит. Это тестовый период, во время которого мы сможем устранить недостатки", - пояснил он.

По словам Палисы, ключевая задача программы - создать систему, в которой военные будут чувствовать себя защищенными и иметь равные права.

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"Чтобы человек, который приходит на службу, понимал: государство его не обманывает. Все военные от 18 до 24 лет, которые занимают соответствующие должности и подписали контракт до введения экспериментальной программы, получат те же условия и преимущества, что и нынешние контрактники", - пояснил намерение полковник.

После тестового периода перечень бригад, которые будут участвовать в программе, расширят. Также есть намерение расширить привлечение к службе тех, кто получил отсрочку от мобилизации, уволился из рядов ВСУ или имеет бронирование.

"Изучается вариант, при котором мобилизованные граждане Украины смогут заключить контракт с четким сроком службы на прозрачных условиях. Например, те, кто были мобилизованы в 2022 году, получат возможность подписать контракт и уволиться через шесть месяцев. Граждане, мобилизованные в 2023 году, условно - через 10-12 месяцев, а мобилизованные в 2024 году - через более долгий период", - поделился Палиса и добавил, что есть планы улучшения условий и для тех, кто воюет с 2022 года.

Заместитель руководителя ОП отметил, что главная цель реформы - постепенный отказ от мобилизации и переход к добровольному комплектованию армии. "Мы движемся к тому, когда люди будут добровольно присоединяться к ВСУ. Вопрос в том, как их мотивировать", - сказал он.

Контракты для молодежи 18-24 года

Кабинет Министров 11 февраля, утвердил порядок однолетних контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, общий годовой доход по которым может достигать 2 млн грн.

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