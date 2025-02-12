Вышла обновленная версия приложения "Резерв+".

Отныне в приложении "Резерв+" украинцы 18-24 лет могут оформить добровольный контракт на один год. Как сообщает Министерство обороны Украины, вышла обновленная версия приложения. Обновление уже доступно для iOS и Android.

"Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" в один клик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи в приложении смогут найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для заключения "Контракта 18-24".

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В Минобороны напомнили, что "Контракт 18-24" является добровольной возможностью для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Контракт для молодых украинцев: что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, что в Украине разрабатывают специальный контракт дляпривлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18-24 года. По словам президента, такая инициатива исходит от военных командиров, от Министерства обороны.

11 февраля Министерство обороны Украины официально начало добровольную инициативу "Контракт 18-24" для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

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