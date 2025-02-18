Но это не единственная платформа, куда поступают обращения от молодых добровольцев.

В мобильное приложение "Резерв+" за неделю поступило более 10 тысяч обращений по заключению добровольного годового контракта для 18-24-летних на службу в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Мы обычно не раскрываем такую служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" зарегистрировано более 10 тысяч обращений", - отметил Лазуткин.

При этом он отметил, что это не единственная платформа, куда поступают обращения от молодых добровольцев.

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"Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр". Потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей "попасть" на этот контракт", - подчеркнул Лазуткин.

Спецконтракты для молодежи - последние новости

Как сообщал УНИАН, Лазуткин несколько дней назад отмечал, что несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет могут служить по спецконтракту только в боевых подразделениях, наблюдается очень положительная динамика по количеству желающих.

Министерство обороны Украины 11 февраля официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

Перед этим, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал кратко, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. По его словам, инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Он отмечал, что среди бонусов таких контрактов - дополнительный миллион гривень, поступление в ВУЗ без экзаменов и бесплатное обучение, 0% по ипотеке.

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