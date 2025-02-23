Ранее военнослужащие сильно раскритиковали программу "контракт 18-24", которая засыпала деньгами и льготами новых добровольцев, но полностью игнорировала тех, кто уже служит.

Скандальный спецконтракт для молодых добровольцев 18-24 лет требует доработки, чтобы избежать дискриминации тех, кто пошел служить в армию раньше. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в том "Контракте 18-24", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, прежде всего нужно учесть законные интересы тех мужчин 18-24 лет, которые ушли добровольцами на фронт до того, как появился этот спецконтракт со щедрыми условиями. Ведь в начальной версии программы, которую недавно представило Министерство обороны, на них эти льготы не распространялись.

Видео дня

"Они разберутся с этим, мне пообещали", - добавил президент.

Спецконтракт для молодых добровольцев

Как писал УНИАН, после длительного периода давления со стороны США, которые требовали от Киева снизить мобилизационный возраст до 18 лет, в начале февраля Зеленский анонсировал специальные контракты на службу в армии для добровольцев в возрасте 18-24 лет.

Позже Минобороны обнародовало официальные условия "контракта 18-24": срок службы всего один год (вместо неограниченной службы для тех, кто уже в армии), щедрые денежные выплаты и льготы при поступлении в вузы и получении ипотечных кредитов.

Такие щедрые условия вполне ожидаемо вызвали возмущение у тех, кто был мобилизован принудительно, и тем более у молодых добровольцев, которые пошли защищать Родину раньше, не надеясь на щедрое вознаграждение от государства.

Вас также могут заинтересовать новости: