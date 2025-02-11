В частности, такие инициативы не должны формировать раздор в обществе, а должны сохранять справедливый подход ко всем военным.

Озвученная президентом инициатива об однолетних контрактах с ВСУ для молодых украинцев должна быть справедливой в отношении тех военных, которые ранее добровольно присоединились к армии и ничего от государства не просили. Об этом военнослужащий Андрей Гнатуш сказал в эфире Суспільне.

Он отметил, что подобные инициативы должны учитывать фактор справедливости в отношении тех военных, в частности молодежи, которые добровольно пошли защищать Украину.

"В первую очередь, необходимо решить вопрос концептуально. То есть, мы сейчас с вами лечим симптомы... Мы не лечим причину. Соответственно, такие "плюшки", которые озвучиваются - да, они затягивают, потому что одним из ключевых моментов на войне всегда является материальный фактор. Но они формируют пропасть между теми, кто добровольно вписался в эту войну и с полной выкладкой отработал три года, и не просил ни квартиры, ни машины, ни бесплатного обучения, никаких льгот. То есть, мы просто делали свою работу", - подчеркнул Гнатуш.

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Он отметил, что раньше молодые ребята в возрасте 18-24 лет добровольно вступали в ряды ВСУ и выполняли боевые задачи, ничего не прося, хотя и надеялись на "условные какие-то дивиденды" от государства.

"Эта модель приемлема. Она точно будет играть в плюс. Единственное, что она также должна быть справедливой по отношению к тем, кто в свое время, не попросив ничего, взял оружие в руки. Считаю, это точно будет правильно. И оно не позволит формировать какой-то раздор", - подчеркнул Гнатуш.

Военный также предостерег, чтобы предложенные государством бонусы для молодых добровольцев не были "одноразовой акцией".

"А потом скажут: вы туризм и иммиграцию не путайте. То есть, [должны быть] установлены правила, которых придерживаются и которые не меняются", - подчеркнул Гнатуш.

В то же время, военный признался, что лично он категорически против того, чтобы ребята до 22 лет участвовали в боевых действиях.

Спецконтракты для молодых добровольцев

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты с ВСУ для украинцев в возрасте 18-24 лет. Все детали станут известны в ближайшие дни.

В то же время, глава государства сообщил, что эта инициатива предусматривает денежное вознаграждение объемом в один миллион гривен, возможность бесплатно без каких-либо экзаменов выбрать для обучения высшее учебное заведение, а также ипотеку под 0%.

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