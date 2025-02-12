Государство обесценивает всех, кто добровольно вступил в армию в начале полномасштабной войны, отметил военнослужащий Маси Найем.

Чтобы не снижать призывной возраст с 25 до 18 лет, Украина предложила спорный новый подход - заманивать молодых людей в армию выгодными военными контрактами. Такое решение разозлило некоторых украинских солдат-добровольцев, которые все еще служат, не получая тех же льгот, которые предлагаются молодежи, пишет Politico.

"Государство обесценивает всех, кто добровольно вступил в армию в начале полномасштабной войны… Похоже, что при выборе между непопулярными решениями они решили пренебречь мотивацией тех, кто уже находится на службе", - написал в Facebook украинский военнослужащий и юрист Маси Найем.

В издании напомнили, что Министерство обороны Украины запустило проект "Контракт 18-24", который обещает новым новобранцам миллион гривень, из которых около 200000 гривень выплатят немедленно, а остальное - в течение года, в дополнение к ежемесячной зарплате.

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Кроме того, контракт предлагает ипотеку с нулевым процентом, финансируемое государством обучение, доступ к бесплатной медицинской помощи, включая зубное протезирование, и право на выезд за границу.

При этом, как акцентируется, действующие военнослужащие получают в среднем всего 20000 гривень в месяц (в зависимости от звания), плюс прибавка до 100000 гривень в месяц, если они отправляются на боевые задания.

"Контракт 18-24" - что сообщалось

Напомним, официально проект "Контракт 18-24 Министерство обороны Украины начало 11 февраля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время молодежь в возрасте 18-24 лет начнут привлекать к военной службе по контракту на особых условиях.

По его словам, контракт будет заключаться сроком на один год и помимо высокого денежного обеспечения будет предусматривать ряд последующих льгот.

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