В частности, речь идет об ипотеке под 0%.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. В частности, речь идет о возможности поступить в выбранный вуз без экзаменов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал на брифинге с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино. По его словам, такая инициатива исходит от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой (заместитель руководителя ОП, полковник 93 ОМБр ВСУ – УНИАН), и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.

"Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят уйти на один год по контракту. Да, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни – завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи – это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему – плюс один миллион гривень. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать. Третье – я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке – 0%. Все проценты будет покрывать государство", – подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что есть еще много деталей, и "очень важны условия – куда идут, в какие бригады".

"Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего", – добавил глава государства.

Спецконтракт для украинцев 18-24 лет

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18-24 лет.

Глава государства тогда не раскрыл деталей этого контракта, но заявил, что речь идет не о мобилизации, а о специальных условиях для тех, кто хочет присоединиться к рядам Сил обороны.

Президент также уточнил, что речь идет о контракте, рассчитанном на один год.

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