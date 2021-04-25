В Украине сегодня, 25 апреля, празднуют Вербное воскресенье. Власти Киева обратились к церквям с рекомендациями по празднованию майского праздника.
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Так, местная комиссия ТЭБ и ЧС в пятницу, 23 апреля, приняла решение о списке рекомендаций для религиозных учреждений. В Киеве рекомендовали:
- онлайн-режим богослужения,
- храмы должны обеспечить дезинфекцию здания и проветривание,
- разрешить 1 человека на 10 кв. м,
- обеспечить температурный скрининг тех, кто буду участвовать в богослужении, и масочный режим.
Но не все придерживаются установленных правил. Так, как сообщили журналисты "Сегодня", Владимирский собор в Киеве в Вербное воскресенье открыт для верующих. Сюда пускают только в маске, но даже во время освящения вербы на улице все люди также в масках. Дистанции при этом они, к сожалению, не соблюдают.
Отметим, празднование Вербного воскресенья проходит в таких условиях из-за пандемии коронавируса. Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной, поэтому об ослаблении ограничений речь не идет.
Кроме того, Киев находится в "красной" зоне карантина, что предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, работу ТРЦ, кафе и ресторанов. В Минздраве говорили, что город может покинуть эту зону в ближайшее время.
Вместе с тем в городе действует усиленный локдаун, который ввели местные власти. Поэтому транспорт работает только по спецпропускам, а школы и детские сады закрыты.
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