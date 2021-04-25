Лаборатории за сутки сделали лишь 54 270 тестов на коронавирус.

В Украине за минувшие сутки, 24 апреля, подтвердили 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - из них заболели 331 ребенок и 98 медработников.

Кроме того, 231 украинец умер от осложнений COVID-19, 6574 выздоровели, зато в больницы за сутки попали 3 688 человек.

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Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их также сайт СНБО.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем с начала пандемии коронавируса в Украине заболел 2 025 271 человек, 42 323 – умерли от осложнений, 1 572 528 – выздоровели. По состоянию на 25 апреля в Украине болеет 410 420 человек.

По данным СНБО, Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 24 апреля сделали лишь 54 270 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 26 432, методом ИФА — 6 316. Также сделали 21 522 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,1 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация в Украине: данные на 25 апреля 2021

За сутки в Украине 4 531 человек привит от COVID-19. Больше всего их получили жители Харьковской области – 754 вакцинированных.

В общем 526 916 людей привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.

По состоянию на 24 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко