В Украине за минувшие сутки, 24 апреля, подтвердили 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - из них заболели 331 ребенок и 98 медработников.
Кроме того, 231 украинец умер от осложнений COVID-19, 6574 выздоровели, зато в больницы за сутки попали 3 688 человек.
Читайте такжеСтепанов о COVID-19 и майских праздниках: если не посвятите Пасху, Бог вас простит
Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их также сайт СНБО.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В общем с начала пандемии коронавируса в Украине заболел 2 025 271 человек, 42 323 – умерли от осложнений, 1 572 528 – выздоровели. По состоянию на 25 апреля в Украине болеет 410 420 человек.
По данным СНБО, Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории 24 апреля сделали лишь 54 270 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 26 432, методом ИФА — 6 316. Также сделали 21 522 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
За все время в Украине провели более 9,1 млн ПЦР-тестов.
Вакцинация в Украине: данные на 25 апреля 2021
За сутки в Украине 4 531 человек привит от COVID-19. Больше всего их получили жители Харьковской области – 754 вакцинированных.
В общем 526 916 людей привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.
По состоянию на 24 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Коронавирус в Украине: что известно
- Ляшко сообщил, когда Украина может получить новую партию вакцины Pfizer
- Одесская область уже не в красной зоне карантина: с 25 апреля регион "пожелтеет"
- Рубан рассказал, когда власти Киева рассмотрят вопрос о выходе города из локдауна
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram