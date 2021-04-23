По прогнозам Ляшко, в течение следующей недели из "красной" зоны будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.

Киев со дня на день выйдет из «красной» зоны карантина.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также, по его прогнозам, в течение следующей недели из «красной» зоны будут выходить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 14 277 человек, из них 591 ребенок и 277 медработников. Зафиксировано 434 летальных случая, 18 964 пациента выздоровели. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попали 3 728 человек. Зато выписали еще 18 964 пациентов.

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Коронавирус в Киеве: статистика на 23 апреля 2021

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 269 человек, 45 больных умерли от осложнений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн брифинге. «Можно сказать, что ситуация с заболеваемостью в столице несколько стабилизировалась. Новых всплесков с количеством новых случаев в последнее время нет. Но смертность от вируса остается, к сожалению, высокой», - сказал он.

Среди новых больных 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, а также 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком - 225, Днепровском - 188 и Деснянском районах - 124 случая.

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Автор: Денис Прядко