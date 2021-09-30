Римма Зюбина рассказала, как прошла ее почти восьмичасовая поездка из Херсона в Киев на поезде "Интерсити".

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

На своей странице в Facebook Зюбина рассказала, что ехала в поезде "Интерсити" сообщением Херсон-Киев (№765), в котором "вагонами первого класса" сделали обычные купейные. Время в пути - почти восемь часов, стоимость билета - 500 гривень, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

Отдельно она возмутилась курением в тамбурах, которое практикуют некоторые пассажиры.

"За несколько часов нечем дышать в середине вагона и проводники отвечают. что они не полиция и штрафовать не могут, поэтому и никак повлиять не могут. Как с этим бороться? Может штрафы стоит повысить? Сознание и взаимоуважение в нашей стране мгновенно проснутся. А если ввести высокие штрафы, то на эти деньги можно было бы купить и оборудовать вагоны эргономичными креслами - для людей, потому что мы люди! Или я снова о чем-то нереальном мечтаю?", - написала она, добавив к посту несколько фото из вагона.

На жалобу в комментариях отреагировал представитель "Укрзализныци", извинившись за сложившуюся ситуацию.

"Да, действительно поезд категории Интерсити - это дневной скоростной поезд, который движется со средней скоростью 80 км/ч и максимальной скоростью 160 км/ч в дневное время и состоит из вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса. Как подвижной состав используется моторвагонный подвижной состав или пассажирские вагоны локомотивной тяги с местами для сидения первого, второго и третьего класса. По техническим причинам один из вагонов был заменен в депо, поэтому приносим извинения", - говорится в ответе компании.

Также в комментариях напомнили, что начальник поезда имеет право штрафовать курящих. Впрочем, некоторые пассажиры акцентировали на том, что этим нередко занимаются и сами проводники, которых замечают с сигаретами в тамбурах.

Накануне пассажирка "Укрзализныци" заявила о попытке изнасилования в поезде: реакция проводницы ее поразила. Впоследствии в компании отреагировали на инцидент и пообещали разобраться.

Автор: Юрий Годован