Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) на нынешнего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Мининфраструктуры.
"Да, это правда. Но последнее решение за Наблюдательным советом (УЗ - УНИАН)", - сказали в министерстве.
Сейчас и. о. председателя правления компании является Иван Юрик.
Как сообщал УНИАН, в конце июля СНБО обратился с протокольным поручением в Кабинет министров, чтобы тот проверил состояние дел на "Укрзализныце" с точки зрения безопасности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого функционирования железной дороги.
Чистый убыток акционерной компании "Укрзализныця" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, тогда как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн.
Справка УНИАН. "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.