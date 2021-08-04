Соответствующее поручение уже направлено Кабмину.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) на нынешнего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Мининфраструктуры.

"Да, это правда. Но последнее решение за Наблюдательным советом (УЗ - УНИАН)", - сказали в министерстве.

Сейчас и. о. председателя правления компании является Иван Юрик.

Как сообщал УНИАН, в конце июля СНБО обратился с протокольным поручением в Кабинет министров, чтобы тот проверил состояние дел на "Укрзализныце" с точки зрения безопасности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого функционирования железной дороги.

Чистый убыток акционерной компании "Укрзализныця" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, тогда как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Павел Степанец