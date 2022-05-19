Boeing E-3 Sentry – один из основных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и слежки США.

НАТО организовало постоянное дежурство разведчиков вблизи границ Украины. Используя такие системы как RQ-4 Global Hawk и AWACS, они могут видеть цели и собирать разведывательные данные за сотни километров.

А для воздушных сил Альянса именно AWACS является едва ли не основным фактором успешных действий всей авиации, что он неоднократно доказывал во время всех последних конфликтов.

Что такое AWACS и что он может

AWACS – уже давно стало общим названием всех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и слежения. Их главное преимущество в том, что подняв радар в воздух можно в несколько раз увеличить дальность обнаружения целей.

Но аббревиатура AWACS расшифровывается как бортовая система предупреждения и управления. И само слово "управление" – ключевое, задача AWACS быть не просто воздушной РЛС, а центром координации действий всех союзников. И эти задачи в воздушных силах США и НАТО выполняет самолет Boeing E-3 Sentry.

Этот самолет был создан в 70-х годах, совершил свой первый полет в 1976 году и по-прежнему находится в строю после нескольких модернизаций. А летать E-3 Sentry будут, по меньшей мере, до 2035 года. Ведь возможности этой машины и сейчас остаются самыми лучшими в своем классе.

А все благодаря самому главному инструменту – AN/APY-2 – многофункциональной импульсно-доплеровской радиолокационной станции, с фазированной антенной решеткой сантиметрового диапазона. Это та самая "тарелка" над самолетом, которая делает один оборот за 10 секунд и весит 3,6 тонны. Но на самом деле антенна в ней занимает небольшую, белую часть посередине, все остальное – обтекатель.

Что касается дальности обнаружения целей, то, как и для любой радиолокационной системы, все зависит от их высоты полета и размеров. Известно, что E-3 Sentry способен видеть большие высотные цели типа бомбардировщика на расстоянии до 650 км. А маловысотные малоразмерные цели на фоне земли с эффективной площадью рассеяния в 1 кв. метр – на расстоянии до 425 км.

То есть, примерно на таком расстоянии AWACS видит крылатые ракеты, определяет их координаты и может примерно оценить куда именно они нацелены.

Особенности Boeing E-3 Sentry

На самолете одновременно работают два десятка специалистов, которые обеспечивают работу РЛС, обнаруживают, классифицируют и распределяют информацию о целях. Речь идет не о передаче только истребителям, а их загрузке в общую информационную систему, в которую объединены абсолютно все силы в воздухе, на земле и воде. И все это в течение мночасовых полетов, потому что E-3 Sentry базируются на пассажирском Boeing 707, дополнительно оборудованном системой заправки в воздухе.

Интересно, что радар для E-3 Sentry создавался в 70-х годах и для его управления был использован 18-битный компьютер, а софт был написан на JOVIAL. Вычислительные мощности уже тогда оказались достаточными для того, чтобы одновременно сопровождать до 100 целей. Конечно внедрение новых процессоров позволило расширить этот параметр до 400 или более.

Да и в целом большая часть всех обновлений самолета касалась именно цифровой и аппаратной части. Но даже они не успевали за развитием цифровых технологий. Для понимания, на уровне 2014 года США начали модернизацию самолета путем замены операционной системы с DOS 2.0 на Linux-подобную. И по состоянию на сегодняшний день еще не все самолеты прошли обновление и поэтому на них можно увидеть еще довольно архаические компьютеры.

Кроме США E-3 Sentry использует Франция, Великобритания и Саудовская Аравия. А также НАТО, как международная организация, специально купившая эти самолеты для обеспечения боеготовности авиации членов Альянса, которые не могут позволить себе такие системы. Ведь в ценах 1998 года E-3 Sentry оценивался в 270 млн долларов, что равняется нынешним 478 млн долларов.

Характеристики радара AWACS - AN/APY-2