Украинский президент отметил, что если бы Украину еще раньше приняли в Альянс, то сейчас РФ не напала бы.

Если бы Украина была принята в НАТО, Россия не вторглась бы в страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа. Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то примите нас немедленно, потому что ежедневно гибнут люди", - подчеркнул Зеленский.

" Но если вы не готовы спасать жизнь нашего народа, если вы просто хотите видеть нас между двумя мирами, в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - не ставьте нас в эту ситуацию неопределенности", - обратился к Альянсу президент.

Он отметил, что лично просил руководство Альянса прямо сказать, что НАТО нас примет через год-два-пять, или просто четко сказать "нет". И ответ был очень четким: "вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми".

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