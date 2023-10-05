Сейчас Белый дом имеет в запасе 5 миллиардов долларов из предыдущего бюджета, это как раз на поставки в течение месяца-полутора.

Если Конгресс США в ближайшее время не одобрит новую помощь Украине, ВСУ почувствуют дефицит оружия уже через "месяц-полтора". Об этом заявила в эфире телемарафона нардеп от фракции "Голос", председатель Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова.

По ее словам, Украина ежемесячно тратит примерно 3 миллиарда долларов из американского бюджета военной помощи. Сейчас в распоряжении Белого дома из старого бюджета осталось около $5 млрд, предназначенных на приобретение оружия для Сил обороны Украины.

"Я могу сейчас сказать, если не будет проголосовано дополнительное выделение средств для Украины, то оружие у нас закончится через месяц — полтора. У нас осталось $5 млрд исключительно на оружие, которые есть у Белого дома", — сказала она.

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Она отметила, что эти $5 млрд предназначены исключительно на приобретение оружия, которое хранится на американских военных складах. Эти деньги не предназначены для приобретения нужного оружия у других стран-партнеров. Украина также получает военную помощь по другим программам, не имеющим отношения к указанным 5 миллиардам.

Однако, по словам Устиновой, это не является главной проблемой. Значительно хуже то, что США прекратили оказывать прямую финансовую помощь в размере 1,5 миллиардов долларов в месяц, которые поступали непосредственно в госбюджет Украины.

Американская помощь Украине

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели Конгресс США принял временный бюджет, из которого вычеркнули все расходы на поддержку Украины. Это стало результатом внутреннего политического конфликта в США, где часть законодателей пытается угодить путинисту Дональду Трампу.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Европа при всем желании не сможет компенсировать Украине тот объем оружия, который поступает от США.

Европейские политики откровенно говорят, что страны НАТО уже увидели дно в собственных запасах оружия из-за поставок Украине. Нарастить их можно лишь за счет нового производства, которое лишь набирает обороты.

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