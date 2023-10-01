Президент США Джо Байден пообещал, что американская поддержка Украины "ни при каких обстоятельствах не будет прервана".

Соединенные Штаты Америки утвердили временный бюджет, который позволит правительству работать еще 45 дней. Бюджет включает финансирование стихийных бедствий, но не включает помощь Украине.

Как сообщает CNN, в Конгрессе за принятие законопроекта "за" проголосовали 335 представителей против 91, после чего он был направлен в Сенат, где был принят 88 голосами против 9. Далее законопроект был направлен на подписание в Белый дом, где его подписал президент США Джо Байден.

"Краткосрочная мера финансирования не включает новую помощь для Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России", - отмечают в CNN.

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В то же время в своем заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, Байден пообещал, что поддержка Украины не будет прервана.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непреклонны в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - заявил Байден.

Министр обороны США Ллойд Остин также приветствовал принятие законопроекта о предотвращении прекращения работы правительства, но в то же время призвал увеличить финансирование Украины.

"Я приветствую действия Конгресса сегодня вечером, чтобы предотвратить ненужное и деструктивное прекращение работы правительства... Но я также призываю Конгресс выполнить обязательства Америки по оказанию срочно необходимой помощи народу Украины, который борется за защиту своей страны от сил тирании. Америка должна придерживаться своего слова и продолжать лидировать", – сказал Остин.

Риск "шатдауна" в США

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур сейчас работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Ранее сообщалось, что возможно прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

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