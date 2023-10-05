В Евросоюзе увеличивают поддержку для Украины, но надеются, что будут найдены способы продолжения американской помощи.

Европейский Союз не может заменить ту помощь для Украины, которую оказывают Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

Высокий представитель ЕС напомнил, что посещал Киев в тот момент, когда Конгресс США не включил расходы на поддержку Украины в бюджетное соглашение, направленное на избежание "шатдауна".

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"Конечно, это не было ожидаемым, и это не хорошая новость. Но я надеюсь, что это не будет окончательной определенной позицией Соединенных Штатов", - сказал Боррель.

По его словам, Украина нуждается как в поддержке от Европейского Союза, которая будет предоставлена и увеличена, так и в поддержке от США. "Моя надежда и надежда украинцев, и я считаю - всех, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, касается поиска способов, чтобы США вернули этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", - подчеркнул Боррель.

В то же время у него уточнили, сможет ли Евросоюз "восполнить пробел", чтобы заменить помощь, которую оказывали Соединенные Штаты.

"Безусловно, Европа не может заменить США. Европа увеличивает свою поддержку, предусмотренную в проекте предложения на сумму 50 млрд евро на гражданские и экономические нужды, а также 20 млрд на военные нужды", - сказал Боррель.

Помощь Украине от США - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании, чтобы избежать шатдауна. В документе не предусматривается помощь для Украины. В свою очередь, президент США Джо Байден призвал не допустить остановку поддержки Украины.

Отсутствие финансирования помощи Украине во временном бюджете США, принятом в конце прошлой недели, показало очевидность раскола внутри Республиканской партии США. Считается, что ближайшие месяцы будут критическими в вопросе поддержки Киева.

Между тем украинские дипломаты уверяют, что такое решение властей Штатов "не является трагедией", потому что скоро должен быть принят полноценный бюджет. Во-первых, та помощь, которая уже была выделена бюджетом предыдущего периода, будет поступать в Украину согласно плану. Во-вторых, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы в новом бюджете США таки появились новые расходы на поддержку украинцев.

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