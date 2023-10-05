Европейский Союз не может заменить ту помощь для Украины, которую оказывают Соединенные Штаты Америки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).
Высокий представитель ЕС напомнил, что посещал Киев в тот момент, когда Конгресс США не включил расходы на поддержку Украины в бюджетное соглашение, направленное на избежание "шатдауна".
"Конечно, это не было ожидаемым, и это не хорошая новость. Но я надеюсь, что это не будет окончательной определенной позицией Соединенных Штатов", - сказал Боррель.
По его словам, Украина нуждается как в поддержке от Европейского Союза, которая будет предоставлена и увеличена, так и в поддержке от США. "Моя надежда и надежда украинцев, и я считаю - всех, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, касается поиска способов, чтобы США вернули этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", - подчеркнул Боррель.
В то же время у него уточнили, сможет ли Евросоюз "восполнить пробел", чтобы заменить помощь, которую оказывали Соединенные Штаты.
"Безусловно, Европа не может заменить США. Европа увеличивает свою поддержку, предусмотренную в проекте предложения на сумму 50 млрд евро на гражданские и экономические нужды, а также 20 млрд на военные нужды", - сказал Боррель.
Помощь Украине от США - важные новости, которые стоит знать
Как сообщал УНИАН, 30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании, чтобы избежать шатдауна. В документе не предусматривается помощь для Украины. В свою очередь, президент США Джо Байден призвал не допустить остановку поддержки Украины.
Отсутствие финансирования помощи Украине во временном бюджете США, принятом в конце прошлой недели, показало очевидность раскола внутри Республиканской партии США. Считается, что ближайшие месяцы будут критическими в вопросе поддержки Киева.
Между тем украинские дипломаты уверяют, что такое решение властей Штатов "не является трагедией", потому что скоро должен быть принят полноценный бюджет. Во-первых, та помощь, которая уже была выделена бюджетом предыдущего периода, будет поступать в Украину согласно плану. Во-вторых, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы в новом бюджете США таки появились новые расходы на поддержку украинцев.