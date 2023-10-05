Украина убеждена, что США "уверенно пройдут этот этап своей внутренней политики", а двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохранится и в дальнейшем.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что у Украины нет причин причин считать, что отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти повлияет на оказание поддержки.

В комментарии УНИАН Жовква заявил, что отстранение Маккарти от должности спикера Палаты представителей - "это внутреннее дело США". "Белый дом в своем заявлении заверил, что США будут поддерживать Украину независимо от того, кто возглавляет Палату представителей. Причин для того, чтобы считать обратное, у нас нет", - сказал он.

По словам заместителя председателя ОП, Украина убеждена, что США "уверенно пройдут этот этап своей внутренней политики", а двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохранится.

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Он также прокомментировал недавнее решение Конгресса США, который принял резолюцию о временном финансировании правительства, но не включил в него помощь Украине.

Жовква подчеркнул, что, несмотря на это, продолжается работа с Белым домом и конгрессменами относительно того, каким образом помощь Украине не будет прекращаться. "Она и не прекращается. Действуют предварительные договоренности. Средства, которые были до сих пор выделены Украине, продолжают поступать. Также продолжают выделяться новые пакеты помощи. Сейчас есть несколько инструментов, которые продолжают работать и в новом финансовом году, несмотря на то, что пока не утвержден новый бюджет", - отметил он.

В ОП также подчеркнули, что "ни на секунду" не прекращается работа украинской стороны с американской, чтобы уже в полноценном проекте бюджета США были средства для Украины. В частности, во время визита в США у президента Украины Владимира Зеленского был шанс озвучить, какая это сумма и почему эти деньги нужны, а также рассказать представителям обеих партий и президенту США, каким образом эти средства будут контролироваться.

Жовква также уточнил, что и американская, и украинская стороны были готовы к возможности принятия вышеупомянутого решения Конгресса.

"Худшим вариантом для нас был бы шатдаун... но этого удалось избежать. Это прежде всего было нужно американской стороне. Очевидно, что такой шаг не совсем удовлетворяет украинскую сторону. Но мы работаем. Я уверен, что мы увидим соответствующие суммы в новых проектах закона по бюджету", - добавил Жовква.

У Зеленского также вспомнили о том, что во время общения с представителями различных политических сил в США не было никаких разговоров о прекращении оказания помощи Украине. В частности, об этом не заявлял и ни один представитель того или иного крыла Республиканской партии.

"Думаю, что по результатам этого визита отношение Республиканской партии стало более трезвым... безусловно, какими бы ни были результаты визита, Украина уверена в том, что двухпартийная поддержка - это не громкие слова, а реальность. И она останется", - добавил замглавы ОП.

Увольнение Маккарти

3 октября Палата представителей США проголосовала за отставку Кевина Маккарти с поста спикера. За соответствующее решение высказались 216 чиновников.

Впоследствии стало известно, что желание стать следующим спикером после отстранения Маккарти высказали республиканец Джим Джордан и лидер большинства в Палате представителей – Стив Скализ.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что помощь для Украины от США продолжится.

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