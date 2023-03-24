За эти деньги департамент внутреннего аудита Минобороны должен был вынести положительное аудиторское заключение о соответствии поставленного частной компанией оборудования условиям госконтракта.

Высший антикоррупционный суд назначил 4,5 лет заключения экс-чиновнику Минобороны, который предлагал почти 17 млн грн взятки одному из коллег.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд поддержал позицию прокурора САП и признал чиновника виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства "Крепости" – объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

"По приговору суда бывшему должностному лицу Минобороны назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - добавили в САП.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-заместителе начальника Управления военных представительств Минобороны Дмитрии Комахе, обвиняемом в попытке подкупа директора департамента внутреннего аудита Минобороны Андрея Бойко.

Как известно, соответствующее уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины было открыто 14 апреля 2021 года.

По данным правоохранителей, Комаха пообещал передать 16,8 млн грн Бойко от коммерческой компании, которая в рамках государственного оборонного заказа выполняла работы по реконструкции подземной части здания одного из центральных управлений под "Крепость".

По мнению следствия, эти деньги должны были обеспечить положительное аудиторское заключение о качестве поставленного компанией оборудования условиям госконтракта.

Такой вывод аудита позволил бы компании получить всю сумму оплаты по контракту – более 400 млн грн – и претендовать на заключение следующих договоров по обустройству других частей системы.

За свое посредничество Комаха должен был получить 7 млн грн. Следовательно, речь идет об около 24 млн грн.

Обвинительный акт был направлен в суд в июне 2022 года.

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