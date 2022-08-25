Право собственности на дамбу незаконно оформили на частную компанию.

Правоохранители совместно с КГГА предотвратили незаконное отчуждение в частную собственность Оболонского острова площадью 147,7 тыс. кв. м, который расположен рядом со столичным парком "Наталка".

Как рассказали в НАБУ, центральная коллегия Минюста удовлетворила жалобу об отмене регистрации острова на частную компанию.

Детективы НАБУ установили, что в 2019-2020 годах из собственности территориальной общины Киева выведено гидротехническое сооружение "Дамба напорная - многофункциональная", расположенное возле Оболонской набережной. Ее площадь, согласно данным реестра, составляет 143 тыс. кв. м, что почти совпадает с площадью территории Оболонского острова (147,7 тыс. кв. м).

Но право собственности на дамбу незаконно оформили на частную компанию. В то же время, согласно городскому кадастру территория острова числится за коммунальным предприятием "Плесо" и принадлежит громаде Киева. Более того, остров Оболонский включен в перечень территорий, где должен быть создан ландшафтный парк "Днепровские острова".

"После установления этих фактов, по инициативе детективов НАБУ, была создана совместная с КГГА рабочая группа, которая на основании собранных материалов расследования подготовила жалобу об отмене регистрации, которую наконец и удовлетворил Минюст. Кроме того, нотариуса, причастного к этой незаконной регистрации, лишили лицензии, а другому запретили деятельность до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по ходатайству прокуроров в управление АРМА переданы корпоративные права на 350 млн грн торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ из близкого окружения руководства страны-агрессора.

Деньги от деятельности ТРЦ получали граждане РФ, которые в дальнейшем использовали их для функционирования патронных заводов и обеспечения боеприпасами военных РФ на территории Украины.

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