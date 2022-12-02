В суде доказано, что руководитель факультета требовал и получил от одного из курсантов деньги за допуск к учебным полетам.

Исполняющего обязанности декана Кропивницкой Летной академии НАУ, который требовал взятку за допуск курсанта к полетам, приговорили к 5 годам тюрьмы.

Как сообщили в Офисе гепрокурора, прокуроры в суде доказали, что руководитель факультета требовал и получил от одного из курсантов средства за допуск его к участию в учебных полетах.

Он признан виновным в вымогательстве и получении $11600 неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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"Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества", - сказано в сообщении.

Коррупция в летной академии Кропивницкого

Как известно, в феврале 2021 года правоохранители разоблачили декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который требовал от студентов взятку за допуск к прохождению практических занятий в размере 11500 долларов США.

Правоохранители задержали его на рабочем месте сразу после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов.

А уже в сентябре того же года в Кропивницком Служба безопасности задержала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника ‒ начальника Летного училища ЛА НАУ.

Они требовали деньги от директора одной из местных фирм за заключение договоров о сотрудничестве. А в случае отказа, начальник ЛА НАУ якобы угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

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