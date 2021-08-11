Певица подчеркнула, что ждет представителей Red Bull, которым тоже стоит присоединиться к устранению последствий скандального инцидента.

История о скандальном дрифте на Софийской площади приобретает новые обороты. Украинская певица Alyona Alyona, которая принимала участие в экстремальном заезде, уже отмывает брусчатку и призывает представителей Red Bull присоединиться к уборке.

"Драю, чищу", - рассказала Alyona Alyona на видео, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Так, певица решила не отсиживаться в стороне. Вместе со своей командой она отправилась на Софийскую площадь и начала отчищать брусчатку от следов колес, оставшихся после дрифта.

"Жду, пока у Red Bull появятся крылья и представителей от Red Bull здесь будет гораздо больше, чем членов моей команды", - заявила рэперша.

По словам Alyona Alyona, она уже "отбилась" от журналистов и смогла приступить к отмыванию брусчатки. На видео можно заметить, что певица подошла к уборке серьезно: она надела защитные перчатки, взяла щетки и много инструментов.

Таким образом Alyona Alyona в буквальном смысле отмывает свою репутацию, которая оказалась под угрозой после скандального дрифта. Как известно, певица уже оправдалась за инцидент и добавила, что она не знала о незаконности заезда. Кроме этого, представители Red Bull обещали звезде, что все последствия и возможные повреждения будут устранены.

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Автор: Полина Кузенко