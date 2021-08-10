Сейчас решается вопрос изъятия автомобилей, задействованных в съемках на Софийской площади.

Ориентировочный размер причиненного ущерба вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в социальной сети Facebook.

"По предварительной информации, ориентировочный размер причиненного ущерба вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному правонарушению. Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту событий, произошедших на Софийской площади в связи с проведением несанкционированных съемок, осуществляет Шевченковская окружная прокуратура города Киева.

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При этом решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

Также первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ПЭУ Шевченковского района представители частной компании по поводу проведения съемок не обращались и свои действия не согласовывали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве

10 августа в центре Киева на Софийской площади сняли на видео дрифт двух автомобилей. На видео видно, как автомобили быстро ездят по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому, делая резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан. Позже Alyona Alyona оправдалась за участие в скандальной съемке. Она думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения.

Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софийской площади, где пешеходы подвергались опасности. На месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений. В горадминистрации сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

За дрифт на Софийской площади Киева власти оштрафовали на 1 тысячу 700 гривень руководителя съемок Елизавету Олашко.

Автор: Виталий Саенко