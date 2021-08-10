Участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан

Компания Red Bull Украина извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Ориентировочный размер причиненных убытков составляет около 50 тысяч гривен.

Обращение они опубликовали в Instagram.

"Red Bull Украина просит прощения у жителей Киева и городских властей за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это было недосмотром с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем", - говорится в заявлении компании.

В Red Bull отметили, что они хотели оставить площадь в том же состоянии, в котором она была до начала съемок.

"И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - говорится в заявлении.

Экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве

10 августа в центре Киева на Софийской площади сняли на видео дрифт двух автомобилей. На видео видно, как автомобили быстро ездят по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому, делая резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан. Позже Alyona Alyona оправдалась за участие в скандальной съемке. Она думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения.

Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софийской площади, где пешеходы подвергались опасности. На месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений. В горадминистрации сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

За дрифт на Софийской площади Киева власти оштрафовали на 1 тысячу 700 гривень руководителя съемок Елизавету Олашко.

Автор: Людмила Жерновская