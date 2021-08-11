Ведомство будет инициировать изменения в законодательство, чтобы все такие "акции" на исторических территориях согласовывались с Минкультом.

Министерство культуры и информационной политики Украины подало заявление в правоохранительные органы против компании, которая вчера устроила дрифт на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние – это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, устроившей гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить", - подчеркнул министр.

Он отметил, что все это происходило в буферной зоне ЮНЕСКО без всякого согласования с заповедником "София Киевская", ни с Министерством культуры и информационной политики.

Ткаченко заявил, что его ведомство будет инициировать изменения в законодательство Украины, чтобы все такие "акции", которые проходят на исторических, заповедных территориях, в том числе внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с Минкультом.

Дрифт на Софийской площади: подробности

10 августа утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов, в частности автомобилей.

Читайте такжеВ прокуратуре назвали сумму ущерба после скандального дрифта на Софийской площадиКиевская городская государственная администрация по этому поводу обратилась в полицию, ведь в опасности находились пешеходы. На месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений.

В КГГА заявили, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан.

Правоохранительные органы изъяли автомобили, участвовавшие в съемках ролика на Софийской площади.

Уборка брусчатки на площади от следов дрифта продлится еще несколько дней.

Автор: Тамара Отовская