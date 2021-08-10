Рэперша думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения.

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая оскандалилась своим участием в незаконных съемках рекламы RedBull, была уверена, что у организаторов на руках были все разрешения.

"RedBull хотел снять видео с известным дрифтером Конором Шанаханом, как нам сказали, ко Дню Независимости Украины. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Также меня уверили в том, что администрация дала все разрешения. Также мне сказали, что после окончания этого всего приедут клининговые машины и все почистят. Дать ответы на все ваши вопросы я не могу, так как ни я, ни моя команда ничего этого не организовывали. Все ваши вопросы задавайте организаторам - RedBull", - сказала звезда в инста-сториз.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали два авто.

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Съемка не была санкционированной, из-за дрифта площадь оказалась загрязненной следами шин авто, поэтому местные власти обратились в полицию.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

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Автор: Диана Могилевич