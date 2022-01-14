По словам активистки, такая ситуация сложилась во многих школах Червонограда.

В школах Червонограда Львовской области детей-льготников кормят отдельно от остальных одноклассников: их сажают за отдельным столом и подают другие блюда.

На вопиющий случай обратила внимание участница группы "Родители SOS" в Facebook Юлия Дмитрук и опубликовала фото, на котором показана разница между блюдами льготников и остальных детей.

Она рассказала, что дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно, и стоимость их порции составляет 34 грн. А остальные ученики покупает себе порцию за 35 грн.

"То есть если в классе есть льготники, им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников. Дети насмехаются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы", - написала Дмитрук, которую ТСН называет членом общественного совета при исполкоме Червоноградского горсовета.

Читайте такжеВесенние каникулы 2022: Украина приготовила дополнительные выходные в мартеПо словам активистки, пока неизвестно, кто дал такое указание, однако она утверждает, что такая ситуация сложилась во многих школах Червонограда.

"На фото сегодняшние контрольные порции из столовой общеобразовательной школы №11 Червонограда. Рис и рыба - это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета - для нельготников. Такая сегрегация..."- прокомментировала фотографию Дмитрук.

Новый стандарт питания в школах Украины: что известно

В Украине с 1 января закончился переходный период обновления процесса закупок и освоения новых технологий приготовления блюд в школьных учреждениях. Сейчас реформа школьного питания должна заработать в полной мере.

В частности теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2, 5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.