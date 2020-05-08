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День памяти и примирения во время пандемии: как прошло 8 мая в Украине (фоторепортаж)

21:02, 08 мая 2020
Общество
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День памяти и примирения в Украине - 2020 / фото УНИАН

Украина впервые в истории встретила День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами-участниками, в условиях жесткого карантина.

Все официальные мероприятия в стране проходили без привлечения большого количества людей и ограничились возложением цветов представителями власти и общественности без публичных речей.

Президент Владимир Зеленский в этот день поехал на восток Украины, где неподалеку от границы с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне, а также обратился к соотечественникам.

Ранее УНИАН рассказывал, как годовщину окончания Второй мировой войны отмечают в мире.

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