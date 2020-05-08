День памяти и примирения во время пандемии: как прошло 8 мая в Украине (фоторепортаж)
21:02, 08 мая 2020Общество
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Многолюдных митингов и громких речей в этот день не было.
День памяти и примирения в Украине - 2020 / фото УНИАН
Украина впервые в истории встретила День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами-участниками, в условиях жесткого карантина.
Все официальные мероприятия в стране проходили без привлечения большого количества людей и ограничились возложением цветов представителями власти и общественности без публичных речей.
Президент Владимир Зеленский в этот день поехал на восток Украины, где неподалеку от границы с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне, а также обратился к соотечественникам.
Ранее УНИАН рассказывал, как годовщину окончания Второй мировой войны отмечают в мире.
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