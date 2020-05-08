Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения и подчеркнул необходимость достижения мира на Донбассе

Президент отметил, что сегодня мы чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации.

Президент Владимир Зеленский произнес речь по случаю Дня памяти и примирения, в которой подчеркнул необходимость недопущения трагедии Второй мировой войны и достижения мира на Донбассе для процветания независимой Украины.

Видеообращение глава государства записал в Меловском районе вблизи села Пивневка на Луганщине. Здесь, по его словам, в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима», - заявил он.

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По словам Зеленского, всего за одну минуту можно изменить мир: можно спасти его, а можно - уничтожить. Отдать приказ на первый обстрел, следствием которого станут десятки миллионов человеческих жизней.

«В этот день Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать просто формальностью», - отметил он.

Президент отметил, что все украинцы, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. «И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире. И не имеем права забыть, что именно мы имеем в виду, когда говорим: «Никогда снова». Это страшные воспоминания участников войны, которые никогда снова не могут стать реальностью... Голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, концлагеря и газовые камеры. Никогда снова», - добавил он.

Зеленский напомнил, что за шесть лет войны погибло более восьми миллионов украинцев, во Второй мировой погиб каждый пятый украинец.

«И я не знаю, возможно ли вообще в полной мере осознать эти цифры. Миллионы искалеченных судеб. Миллионы шрамов на земле в виде могил. Миллионы детей, которые больше не услышат родительскую сказку перед сном. Миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей. Миллионы домов, в которые никто не вернется. Миллионы писем, которые остались без ответа. Миллионы ненаписанных книг, стихов и песен. Миллионы не сказанных «Я тебя люблю». И все это вместе - миллиарды причин для человечества не допустить подобного никогда снова», - подчеркнул глава государства.

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Зеленский подчеркнул: «Сегодня наши мужественные ребята и девушки защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений».

Президент добавил, что сегодня чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации.

Справка УНИАН. День памяти и примирения в Украине отмечают с 2015 года.

Этот праздник установлен указом президента с целью «достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».