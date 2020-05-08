Зеленский на границе с РФ почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина - освободителям» в пгт. Меловое и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, где посетил пгт Меловое, расположенный на границе с Россией, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Как передает пресс-служба Офиса президента, в Меловом президент посетил мемориальный комплекс «Украина - освободителям». Президент возложил цветы к Вечному огню, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прижалась освобожденная из нацистской неволи женщина.

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В Офисе президента отметили, что постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри - музей «Землянка». На постаменте надпись: «Украина - освободителям». Скульптурная композиция - лишь часть мемориального комплекса в центре поселка. Рядом с памятником - братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Также отмечается, что неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Справка УНИАН. День памяти и примирения в Украине отмечают с 2015 года.

Этот праздник установлен указом президента с целью «достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».