Павел Павлишин, который много лет возглавлял Ривненскую АЭС, в июне 2022 года был переведен на должность директора ОП "Атомремонтсервис". В то же время он через суд пытался обжаловать это решение и вернуться на предыдущую должность.

Павла Павлишина, который много лет работал на должности гендиректора Ривненской АЭС, в июне 2022 года перевели на должность директора ОП "Атомремонтсервис". В то же время Павлишин через суд пытался вернуть себе руководящую должность. Об этом свидетельствуют решения суда, опубликованные в Едином Реестре судебных решений.

Так, в июне 2022 года генеральный директор ОП "Ривненская АЭС" Павел Павлишин на период действия военного положения в соответствии со статьей 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" был переведен на должность директора ОП "Атомремонтсервис"".

Этот приказ экс-чиновник пытался обжаловать, в частности, просил Владимирецкий райсуд Ривненской области признать его "незаконным и отменить".

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Оснований для решения в пользу Павлишина судьи не нашли. И после четырех месяцев слушания дела постановили "оставить его исковое заявление без рассмотрения".

Во времена работы директором Ровенской атомной электростанции Павлишин фигурировал в ряде серьезных скандалов.

В частности, в 2022 году Павлишин попался на плагиате. Оказалось, что он списал треть диссертации с "дочернобыльского" советского учебника.

Один из самых громких и циничных скандалов Павлишина - покрывание сына, который буквально забил пожилую женщину до смерти. Произошло это 18 июня 2022 года в поселке Крутьки возле Вараша. В тот день Евгений Павлишин избил двух женщин - Наталью Николаевну Миленину и ее мать - 65-летнюю Тамару Владимировну Леус.

Женщины отдыхали на базе отдыха "Холодок", владельцем которой является 37-летний Евгений Павлишин. Мужчина подошел к дому, где они проживали, и справил естественную нужду прямо возле их жилья. Ему сделали замечание, на которое он отреагировал не соответствующим образом - избил двух женщин. Тамара Леус оказалась в больнице, где через 4 дня умерла.

К этому времени сын Павлишина - Евгений так и не понес за это никакого наказания.

"Павлишин более 140 раз нарушал различные статьи украинского законодательства. В частности, против него был открыт ряд уголовных производств. Однако каждый раз сын гендиректора АЭС ускользал из рук правосудия", - заявлял в свое время адвокат избитых женщин Александр Василенко.

Экс-глава Ривненской АЭС Павлишин также известен тем, что был членом Партии регионов. А потому, во время Революции достоинства "он через подставных лиц направил в Киев на Антимайдан целые автобусы титушек. Среди них были и работники АЭС".

За это Павлишина-старшего также к ответственности не привлекли. В конце 2022 года Павлишин стал первым заместителем Варашского городского головы. На этой должности он считается до сих пор. А параллельно, Павлишин пытается позиционировать себя публично в роли якобы "независимого энергетического эксперта". Хотя его называют лоббистом интересов россиян в Украине и, собственно, представителем "пятой колонны" в украинской атомной энергетике.

Несмотря на изложенные неоднократно в СМИ факты его подрывной работы на Ривненской АЭС и полученные им от россиян "награды" и "похвальные грамоты", Павлишин продолжает руководить городом Вараш. Попытка его уволить была в июне прошлого года, но оказалась неудачной.