Нардепы не могут прийти к выводу относительно важных нюансов законопроекта.

Законопроект об ограничении возраста студентов, не подлежащих мобилизации сейчас поставлено на паузу. Продолжаются дискуссии.

Об этом рассказал представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии ВВС. Он напомнил, что инициатива предусматривает установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования".

Многие в Украине используют обучение как способ избежать мобилизации.

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"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование - второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежания призыва по мобилизации", - сказал Вениславский.

Впрочем, нардепы не достигли единодушия мнений по этой инициативе. В частности, много дискуссий вокруг того, кто имеет право на отсрочку, а кто - нет в случае принятия этого закона. Вениславский считает, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут.

"На сегодня говорить о некой модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет – посмотрим", - рассказал нардеп.

Вениславский подчеркнул, если человек получает последовательное образование - сначала профессионально-техническое, потом предвысшее, высшее, а потом последипломное, то отсрочка нужна. В частности, это касается врачей, аспирантов или докторантов.

Впрочем, когда человек неожиданно идет учиться в совсем другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения.

Мобилизация студентов

Как сообщал УНИАН, Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, что дает право на отсрочку от мобилизации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что мужчины 40-50 лет решили получать второе или третье высшее образование, и это вопрос "морали".

"То, что касается получения второго, третьего образования, то это ближе к вопросам морального порядка. Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет, решили получать второе-третье образование. Этим вопросом, почему так происходит, будет сейчас заниматься министерство", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

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