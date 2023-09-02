Секретарь СНБО отметил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам, годным к военной службе, получать второе высшее образование, что дает право на отсрочку от мобилизации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио. Он отметил, что мужчины 40-50 лет решили получать второе или третье высшее образование, и это вопрос "морали".

"То, что касается получения второго, третьего образования, то это ближе к вопросам морального порядка. Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет, решили получать второе-третье образование. Этим вопросом, почему так происходит, будет сейчас заниматься министерство", - сказал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, что количество тех, кто хочет получить высшее образование, якобы увеличилось "в разы" после начала полномасштабной войны.

"Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет учеба или нет будет решать соответствующее министерство", - отметил Данилов.

Мобилизация в Украине - изменения в законодательство

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения, которые коснутся "ограниченно пригодных" к военной службе мужчин. По его словам, нужно определить, кто такие "условно пригодные" и где они могут использоваться.

Также Данилов заявил, что имена врачей, которые выдавали документы о фальшивой непригодности до военной службы, и тех, кому их выдавали, станут известными. По словам секретаря СНБО, результаты проверок военно-врачебных комиссий будут известны через несколько недель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по деятельности ВЛК и подчеркнул необходимость пересмотреть систему определения пригодности к военной службе, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Вас также могут заинтересовать новости: