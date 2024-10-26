В нашей стране до середины ноября будут проводить аудит предприятий, которые признали критически важными в течение последних нескольких месяцев.

Бронирование от мобилизации в Украине решили частично восстановить.

Кабмин в пятницу, 25 октября, решил, что некоторые сотрудники объектов критической инфраструктуры смогут продлить бронь. "Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок...", - говорится на сайте Кабмина.

В правительстве отметили, что благодаря такому решению будет обеспечена стабильная работа стратегически важных отраслей экономики, в частности тех, которые работают на оборону.

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В Кабмине добавили, что до 15 ноября будет проводиться аудит предприятий, которые признали критически важными в течение последних четырех месяцев:

"Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений".

Мобилизация в Украине - что сообщалось о приостановлении бронирования

СМИ писали, что президента Владимира Зеленского возмутило то, что предприятия критической инфраструктуры забронировали 1,5 миллиона военнообязанных. Журналисты узнали, что из-за этого на таких предприятиях решили ввести аудит и временно остановить предоставление брони.

По мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, главе государства могли показать общее количество забронированных, а оно не является репрезентативным. Народный избранник отметил, что после принятия нового закона о мобилизации, значительное количество граждан вместо права на отсрочку стали лицами, которые могут оформить бронь.

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