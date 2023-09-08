Журналисты обратились в Государственное бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу в отношении Медведчука.

Бронированный автомобиль Mercedes, находящийся в собственности экс-народного депутата Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в госизмене, исчез и его объявили в розыск.

Как речь идет в ответе Офиса генпрокурора на запрос проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), определением следственного судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество Медведчука, в частности на Mercedes.

"Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. Сейчас его местонахождение неизвестно", - сказано в ответе.

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Журналисты обратились в Государственное бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу в отношении Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

Судьба Медведчука - детали

Бывший лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и прокремлевский пропагандист Денис Жарких зарегистрировали в России общественную организацию "Вторая Украина". Как пишут "Схемы", новый политический проект кума Путина имеет адрес в Москве и был создан в июне этого года.

В сентябре 2022 года предателя Украины Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников. В СБУ заявляли, что этот факт не повлияет на уголовное производство, которое уже было открыто против Медведчука.

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