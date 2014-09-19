В Харькове немецкая организация построит модульные дома для переселенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, строительством модульных домов для переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции займется немецкая правительственная организация.

По сведениям горсовета, немецкая делегация прибыла в Харьков для начала реализации проекта по предоставлению жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период. Сегодня состоялась встреча заместителя Харьковского городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игоря Терехова с представителями отдела по гуманитарной помощи Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Вольфгангом Келишем и Фридрихом Хонерляйном.

По словам Келиша, в построенных модулях смогут разместиться 400 человек, еще 100 сможет принять отремонтированный детский сад. У семей, которые будут проживать в модульных домах длительное время, будет своя спальня и гостиная. Кроме того, на территории дома обустроят кухонные блоки, санузлы с душевыми кабинами, детские игровые комнаты, комнаты для учебы. Во всех помещения будут теплоизоляция и отопление.

Тем переселенцам из зоны АТО, которые будут нуждаться в ночлеге на несколько дней, будут предлагать койко-место в общей комнате. Комнаты в новых домах, в первую очередь, будут предоставлять семьям, которые остались без жилья, и родителям с маленькими детьми.

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До конца этого года в городе планируется построить несколько модульных домов и реконструировать бывший детский сад общей площадью более 2 тыс. кв. м.

В свою очередь, Терехов заверил немецкую сторону, что город предоставит для строительства все необходимое, отметив при этом, что городская власть Харькова создает максимально комфортные условия для проживания вынужденных переселенцев из Донбасса.

Справка УНИАН. Во время визита в Украину канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила о готовности Германии оказать Украине гуманитарную помощь в размере 25 млн евро. Техническими и организационными вопросами поручено заниматься правительственной организации - Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).