Россияне возмущены наглостью беженцев с Донбасса и уже говорят об обратном гуманитарном коридоре

В город Грязовец Вологодской области (Российская Федерация) поступила группа переселенцев из Украины. Местное население удивлено наглостью приезжих и «обещает» открыть гуманитарный коридор обратно, пишет Informator.

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«Привезли беженцев. Дают пособие 800 рублей в сутки на человека. Бесплатное трехразовое питание. Им предлагают устраиваться на заводы «учениками» с зарплатой по 8-10 тысяч, с перспективой роста – отвечают, что мало.

Работу хотят только возле областного центра, в наиболее развитых районах Вологды. Они (переселенцы) получают 24 тысячи пособия, так еще и просят зарплату по 40 тыс. рублей. Хотя у местных жителей средняя зарплата 12 тыс. рублей. Жители возмущены, говорят, если вам мало, — откроем гуманитарный коридор в обратном направлении и удачной дороги. Здесь своих работников увольняют по 3-5 человек, чтобы оформлять беженцев», — сообщил по телефону местный житель, гражданин РФ.

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Напомним, в Вологодской области России, действует миграционный центр для мигрантов из Украины.

Как сообщалось ранее, около двухсот вынужденных переселенцев из Украины были дезинформированы и оказались в тяжелом положении в Якутии: без документов, практически без денег, без работы и четких перспектив в преддверии суровой зимы. Перед отправкой сотрудники Федеральной миграционной службы предоставили переселенцам ложную информацию о том, что Республика Саха входит в число регионов, где реализуется программа поддержки добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.