Морги Запорожья переполнены телами погибших военных: 90% невозможно идентифицировать визуально

В Запорожье, куда почти ежедневно привозят павших в ужасном "котле" под Иловайском, ситуация просто катастрофическая. Судмедэксперты говорят, что холодильные камеры заполнены, к хранению тел военных привлекли все местные больницы, но места не хватает, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

В течение последних дней Запорожья стало настоящим транзитным пунктом "груза 200". А в морге в Волновахе нет воды, осталось только трое работников, которые еще могут выдерживать невероятное психологическое напряжение.

Представитель Самообороны Антон Алексеенко рассказал, что трупы без конечностей со страшными повреждениями лежали не в холодильнике несколько дней. Тела погибших пришлось заворачивать в полиэтилен и обклеивать скотчем.

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90% невозможно идентифицировать визуально, нужно проводить экспертизу ДНК, а сделать ее можно или в Киеве, или в криминалистическом центре, поэтому вопрос выдачи тел может затянуться на месяцы. В морге уже давно нет места для размещения всех погибших. А тела и далее привозят. Что делать дальше, работники не знают.

Эксперты и санитары работают круглосуточно, но ситуация только усложняется. Обращение к чиновникам с просьбой предоставить дополнительный рефрижератор, чтобы сохранять тела, остались без ответа. Найти авто с холодильной установкой власть не может.

Сейчас в Запорожье пытаются как можно быстрее идентифицировать хотя бы тех бойцов, которые имеют приметные родинки, татуировки или медальоны. Но тех, кого можно опознать, очень мало.