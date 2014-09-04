Под Иловайском погибло 10 бойцов батальона "Днепр-1" и 4 - с "Миротворца" - Геращенко
02:14, 04 сентября 2014Политика
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Вследствие российского обстрела под Иловайском погибли 14 бойцов добровольческих батальонов.
Под Иловайском погибло 10 бойцов батальона "Днепр-1" и 4 - с "Миротворца" / tourdnepr.com
Об этом в эфире hromadske.tv рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«В зоне АТО под Иловайском вследствие российского обстрела погибли 10 бойцов батальона «Днепр-1», 9 пропали без вести. У батальона «Миротворец» - 4 погибших», - сказал он.
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Также Геращенко добавил, что Иловайск сейчас под контролем российской армии.
Сдавались в плен только те, кто остался без патронов. Несколько бойцов "Донбасса" ушли из жизни, чтобы не попасть в руки российских военных, - также отметил советник министра.
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