Под Иловайском погибло 10 бойцов батальона "Днепр-1" и 4 - с "Миротворца" - Геращенко

Об этом в эфире hromadske.tv рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«В зоне АТО под Иловайском вследствие российского обстрела погибли 10 бойцов батальона «Днепр-1», 9 пропали без вести. У батальона «Миротворец» - 4 погибших», - сказал он.

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Также Геращенко добавил, что Иловайск сейчас под контролем российской армии.

Сдавались в плен только те, кто остался без патронов. Несколько бойцов "Донбасса" ушли из жизни, чтобы не попасть в руки российских военных, - также отметил советник министра.