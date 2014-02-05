Прокуратура уточняет, что во время ужасного ДТП на Сумщине погибло 12 человек

Это УНИАН уточнили сегодня в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

«В результате ДТП погибли не 13, а 12 человек, и 6 получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Двух пострадавших женщин уже прооперировали: у них переломы, ушибы и разрывы внутренних органов.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 4 февраля на железнодорожном переезде. Все погибшие – пассажиры автобуса.

Линейным отделом милиции на станции Сумы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких человек).

В Сумской области 5 февраля объявлен днем траура по погибшим.