Китай стал вторым партнером Украины по объемам взаимной торговли - Кожара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара

«На сегодняшний день Китай стал вторым торговым партнером Украины по объемам взаимной торговли, и недавно состоялся чрезвычайно важный визит Президента Украины в КНР (3-6 декабря – УНИАН). Было принято большое количество двусторонних документов. Среди этих документов отметим прежде всего подписание базового политического договора между двумя странами, работа над которым велась много лет. Кроме того, была достигнута договоренность о реализации стратегических проектов с Китаем. Также во время встречи речь шла о больших инфраструктурных объектах», - сообщил министр.

Кроме того, сказал Кожара, «Китай сегодня становится одним из наибольших потребителей агропромышленного сектора Украины».