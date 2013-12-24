Китай стал вторым партнером Украины по объемам взаимной торговли - Кожара

18:14, 24 декабря 2013
Общество
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На сегодняшний день Китай стал вторым торговым партнером Украины по объемам взаимной торговли

Леонид Кожара заявил, что Китай стал торговым партнером Украины номер два

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара

«На сегодняшний день Китай стал вторым торговым партнером Украины по объемам взаимной торговли, и недавно состоялся чрезвычайно важный визит Президента Украины в КНР (3-6 декабря – УНИАН). Было принято большое количество двусторонних документов. Среди этих документов отметим прежде всего подписание базового политического договора между двумя странами, работа над которым велась много лет. Кроме того, была достигнута договоренность о реализации стратегических проектов с Китаем. Также во время встречи речь шла о больших инфраструктурных объектах», - сообщил министр.

Кроме того, сказал Кожара, «Китай сегодня становится одним из наибольших потребителей агропромышленного сектора Украины».

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