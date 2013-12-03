Янукович прибыл в Китай

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главу Украинского государства встречали в аэропорту представители правительств КНР и Украины в 23:00 по местному времени.

На протяжении государственного визита, который запланирован на 3-6 декабря, Янукович посетит Сиань и Пекин, где примет участие в ряде встреч, а также в подписании двусторонних документов.

В частности, предусматриваются переговоры Президента Украины с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах, встречи с руководством правительства и парламента страны. Также планируется посещение главой Украинского государства провинции Шэньси и его выступление на бизнес-форуме при участии представителей деловых кругов Украины и Китая.

Как говорится в сообщении, первоочередное внимание в ходе переговоров на высшем уровне будет уделено вопросам практической реализации и перспектив развития украинско-китайского сотрудничества, в первую очередь, в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-кредитной, энергетической, аграрной и научно-технической сферах.

По результатам визита стороны намерены подписать около 20 документов, направленных на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем и расширение двустороннего взаимодействия, в частности, в политической, энергетической, авиастроительной, аграрной, гуманитарной и других сферах, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции призвали Президента Януковича отменить свой визит в Китай в связи с политическим и экономическим кризисом в Украине.

“Мы призываем его немедленно отменить визит в Китай. Сейчас не в Китае решается судьба Украины. Президент обязан остаться в Украине”, - заявил, в частности, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция призывает Януковича немедленно подписать указ об отставке правительства и начать уголовное производство в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко и других лиц, “задействованных в силовом сценарии”.

Напомним, после того, как правительство 21 ноября отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине начались и продолжаются масштабные акции протеста граждан.